16 Nisan 2024 Salı 20:49:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 20:49:00
Merkez Bankası'ndan açıklama: En büyük öncelik enflasyonla mücadele
TCMB Başkanı Karahan: "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek"
TCMB Başkanı Karahan: "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek"
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