TCMB Başkanı Erkan, Forbes'un listesine girdi

TCMB Başkanı Erkan, "2024'te takip edilmesi gereken kadınlar" listesine girdi.

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, 2024'te takip edilmesi gereken kadınlar listesini açıkladı. Listede Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da yer aldı.

Forbes, kariyerinde yükselişte olan ve etkileri artıran kadınları belirledi.

2024'te takip edilmesi gereken kadınlar listesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da yer aldı.

Dergide Hafize Gaye Erkan ile ilgili şu değerlendirme yapıldı:

"Hafize Gaye Erkan, bu yıl Türkiye'de merkez bankası başkanlığına seçilerek engelleri aştı. Erkan, Türkiye'de bu göreve gelen ilk kadın oldu. Ayrıca yüksek enflasyon eğilimlerinin ülke üzerinde de ekonomik baskı oluşturduğu bir dönemde bu görevi aldı. Eski Goldman Sachs bankacısı olan Erkan, tüketici ve yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini yeniden sağlamakla görevlendirildi."

Listede Hafize Gaye Erkan ile birlikte Avustralya Merkez Bankası Başkanı Michele Bullock da yer aldı.