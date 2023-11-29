VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
50 Filistinli Ankara'ya gelecek
TCMB Başkanı Erkan: Enflasyonun eğiliminde gerileme başladı
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki... "Gazze kasabı"
Gizli fon davası... Adalet Bakanı Tunç: Yargı iddiaları araştıracak, doğru karar çıkacak
Yunanistan'da doktor ve sağlık personellerinden grev kararı
Gazze'ye sahra hastanesi kurulacak
29 Kasım 2023 Çarşamba 12:35:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 12:35:00

TCMB Başkanı Erkan: Enflasyonun eğiliminde gerileme başladı

ABONE OL

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladı. Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte" dedi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanması, sürdürülebilir büyüme için önemli.

Sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümenin önündeki en büyük risk varlık fiyatlarındaki oynaklıktır. Önceliğin dezenflasyon olması son derece önemlidir. Enflasyonla mücadelenin ilk koşulu, ortak algı ve farkındalıktır.

Öngörülebilir enflasyon patikasının toplum geneli ve fiyat koyucular tarafından kabul ve itibar görmesi önemli.

Düşük enflasyon, tek başına fiyat istikrarından çok daha geniş anlamda bir istikrara tekabül ediyor ve artık bu istikrardan taviz verme lüksü kalmamıştır.

Enflasyon patikası gösterge olarak kabul görmediği oranda dezenflasyonun maliyeti artacak. Enflasyonun, patika yakınında gerçekleşmesi amacından taviz verilmeyecek.

Enflasyon beklentilerinde iyileşme işaretleri belirmeye başladı. Fiyatlama davranışlarında da olumlu bazı gelişmeler yaşanıyor. Otomobil, beyaz eşya ve mobilya gibi ürün gruplarında uzun aradan sonra fiyat indirimleri görülmeye başlandı.

Büyükşehirlerde kiralık ev ilanı fiyat artışlarında belirgin yavaşlama sinyalleri alıyoruz. Kira ve eğitimde dezenflasyon 2024 sonu ve 2025'te daha hissedilir hale gelecek.

Enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladı. Kasım ayı öncü göstergeleri de aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmektedir.

Altın, döviz ve gayrimenkul fiyatları üzerindeki baskı yavaşlayacak.

Etiketler : tcmb enflasyon ekonomi
İkizlere 'baba' isim

İkizlere 'baba' isim
Ekrana ‘İnci'li dönüş

Ekrana ‘İnci'li dönüş
Arabeske özgün yorum

Arabeske özgün yorum
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Çorum mu Bodrum mu?

Çorum mu Bodrum mu?
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX