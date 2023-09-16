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16 Eylül 2023 Cumartesi 18:01:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 18:01:00

TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar yardım için Libya'da

Kaynak: AA

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TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'ın Libya'ya ulaştırdığı yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya ulaştırılan kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerinin yetkililere teslim edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimizin ulaştırdığı yardım malzemeleri Libyalı yetkililere teslim edildi." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : libya yardım milli savunma bakanlığı TCG Bayraktar
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