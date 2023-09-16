TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar yardım için Libya'da
Kaynak: AA
TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'ın Libya'ya ulaştırdığı yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya ulaştırılan kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerinin yetkililere teslim edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimizin ulaştırdığı yardım malzemeleri Libyalı yetkililere teslim edildi." ifadesi kullanıldı.
TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemilerimizin ulaştırdığı yardım malzemeleri Libyalı yetkililere teslim edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/9hAtXHUSxy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023
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