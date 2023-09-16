TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar selden etkilenen Libya'ya ulaştı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya gönderilen arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyan gemilerin ülkeye ulaştırıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sel felaketinden etkilenen kardeş Libya halkına destek için İzmir'den yola çıkan Deniz Kuvvetlerinin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan 360 görevlinin bulunduğu belirtildi.
İKİ TÜRK GEMİSİ AFET BÖLGESİNDE— 24 TV (@yirmidorttv) September 16, 2023
Libya 10 Eylül'de yıkıcı bir sel felaketi yaşadı. Can kaybı 11 bini aştı. Farklı ülkelerden yardımlar Libya'ya akıyor. O ülkelerden biri de Türkiye. TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri Libya'ya ulaştı. pic.twitter.com/qxLYwHRPn0
Görevli personelle birlikte ambulans, TIR kurtarma ve müdahale araçlarından oluşan 122 aracın da Libya'ya ulaştırıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ayrıca 3 sahra hastanesi ile muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemeler de Libyalı kardeşlerimiz için gemilerimizle bölgeye gönderildi. Bugün TCG Osmangazi gemimiz de yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırmak üzere İzmir'den hareket edecek. Dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Sel felaketinden etkilenen kardeş Libya halkına destek için İzmir'den yola çıkan Deniz Kuvvetlerimizin TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemileri Libya'ya ulaştı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023
Gemilerimizde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan toplam 360 görevli... pic.twitter.com/yEFNd7ehyy
SELAMLANARAK KARŞILANDILAR
Milli Savunma Bakanlığından yapılan diğer bir açıklamada ise, "Gemilerimiz limanda bulunan diğer gemiler tarafından selamlanarak karşılandı." ifadeleri kullanıldı.
Sel felaketi için Libya'ya giden TCG SANCAKTAR ve BAYRAKTAR gemilerimiz limana yanaştı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023
Gemilerimiz limanda bulunan diğer gemiler tarafından selamlanarak karşılandı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ytuJFKqn4x
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