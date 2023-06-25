MSB'den yapılan açıklamada, müze geminin 23 Haziran'da Tekirdağ liman ziyareti gerçekleştirerek, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, 30 Nisan-23 Haziran tarihlerinde Marmara ve Karadeniz limanlarında bulunan gemiyi 50 binden fazla kişinin ziyaret ettiği kaydedildi.

TCG NUSRET müze gemimiz, 23 Haziran 2023 tarihinde Tekirdağ liman ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılandı.



30 Nisan-23 Haziran 2023 tarihleri arasında ise Marmara ve Karadeniz limanlarını ziyaret eden gemimizi 50 binden fazla kişi ziyaret etti.... pic.twitter.com/RHPSN2m1W6