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25 Haziran 2023 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 15:30:00

TCG Nusret Müze Gemisini Marmara ve Karadeniz limanlarında 50 binden fazla kişi ziyaret etti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Nisan-23 Haziran arasında TCG Nusret Müze Gemisini Marmara ve Karadeniz limanlarında 50 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, müze geminin 23 Haziran'da Tekirdağ liman ziyareti gerçekleştirerek, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, 30 Nisan-23 Haziran tarihlerinde Marmara ve Karadeniz limanlarında bulunan gemiyi 50 binden fazla kişinin ziyaret ettiği kaydedildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı tcg nusret müze gemisi ziyaret
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