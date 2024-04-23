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23 Nisan 2024 Salı 17:08:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 17:08:00

TCG Nusret Müze Gemisi, İzmir'de halkın ziyaretine açıldı

Kaynak: AA

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Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemi olarak hizmet veren ve aslına uygun olarak tasarlanan TCG Nusret Müze Gemisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İzmirlilerin ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından olan kahraman Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak amacıyla asıl gemi planına uygun olarak 2011 yılında inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, 23 Nisan dolayısıyla İzmir Konak Pier İskelesi'ne demirledi.

Müze gemiyi çok sayıda vatandaş ziyaret etti, ailelere gemideki görevli askerler bilgilendirmede bulundu.

Ayrıca geminin önünde Güney Deniz Saha Komutanlığı bandosu tarafından bir de konser verildi.

TCG Nusret Müze Gemisi'nin yarın denize açılacağı 26 Nisan'da Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ziyarete açılacağı belirtildi.

Etiketler : tcg nusret müze gemisi 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı izmir ziyaret
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