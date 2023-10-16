TCG Gökova, Libya açıklarında helikopter ile iniş kalkış ve dikey ikmal eğitimleri icra etti

TCG Gökova, Libya açıklarında helikopter ile iniş kalkış ve dikey ikmal eğitimleri icra etti

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Türk Deniz Görev Grubu görevi kapsamında Libya açıklarında bulunan TCG Gökova tarafından, helikopter ile iniş kalkış ve dikey ikmal eğitimleri icra edildi.