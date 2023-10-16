TCG Gökova, Libya açıklarında helikopter ile iniş kalkış ve dikey ikmal eğitimleri icra etti
Kaynak: AA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova, Libya açıklarında helikopter ile iniş kalkış ve dikey ikmal eğitimleri icra etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Türk Deniz Görev Grubu görevi kapsamında Libya açıklarında bulunan TCG Gökova tarafından, helikopter ile iniş kalkış ve dikey ikmal eğitimleri icra edildi.
Türk Deniz Görev Grubu görevi kapsamında, Libya açıklarında bulunan TCG GÖKOVA tarafından, "Helikopter ile İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri" icra edildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ThSdvGxmcV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2023
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