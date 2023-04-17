VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya, Hindistan ile serbest ticaret anlaşmasını görüşmeyi planlıyor
Oktay: Biz artık başkalarının yazdığı senaryolarda oynayan figüranlar değiliz
Başkan Erdoğan, Üsküdar'da gençlerle sohbet etti
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 78 mahallede devam edecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ABD'de "asrın felaketini" anlattı
Sudan'da AB büyükelçisine saldırı
17 Nisan 2023 Pazartesi 23:47:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 23:47:00

TCG Anadolu'yu ilk gün 8 bin 720 kişi ziyaret etti

ABONE OL

İstanbul Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, ilk ziyaret gününde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sarayburnu Limanı'nda ziyaretçilere açılan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya halkın ilgisi yoğundu.

Sabah saatlerinden itibaren kuyruk oluşturan ziyaretçiler, gruplar halinde gemiye alındı.

Saat 13.00 itibarıyla başlayan ziyaretler 18.00'de sona erdi. TCG Anadolu ilk günde 8 bin 720 kişi tarafından ziyaret edildi.

TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan SİHA, LCV çıkarma gemisi, helikopterler ve zırhlı araçları görmek isteyenler için gemi, Fatih'te bulunan limanda 23 Nisan saat 18.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Etiketler : İstanbul Sarayburnu TCG Anadolu gemi
‘Süper ego' zarar verir

‘Süper ego' zarar verir
100 milyonluk Edis

100 milyonluk Edis
Oğuzhan yalnız kaldı

Oğuzhan yalnız kaldı
Sahi'den Merve!

Sahi'den Merve!
Aksiyon sahnelerinde zorlanmadım

Aksiyon sahnelerinde zorlanmadım
Sinema iyileştirir

Sinema iyileştirir
‘Can'dan hediye

‘Can'dan hediye
Şarkısız geçen üç yıl

Şarkısız geçen üç yıl
Çenesini yaptırdı

Çenesini yaptırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX