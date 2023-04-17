TCG Anadolu'yu ilk gün 8 bin 720 kişi ziyaret etti

TCG Anadolu'yu ilk gün 8 bin 720 kişi ziyaret etti

Sarayburnu Limanı'nda ziyaretçilere açılan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya halkın ilgisi yoğundu.

Sabah saatlerinden itibaren kuyruk oluşturan ziyaretçiler, gruplar halinde gemiye alındı.

Saat 13.00 itibarıyla başlayan ziyaretler 18.00'de sona erdi. TCG Anadolu ilk günde 8 bin 720 kişi tarafından ziyaret edildi.

TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan SİHA, LCV çıkarma gemisi, helikopterler ve zırhlı araçları görmek isteyenler için gemi, Fatih'te bulunan limanda 23 Nisan saat 18.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.