Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi. Vatandaşların ziyaretine açık olan gemi, 18-23 Nisan tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

TCG ANADOLU, ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, yanaştığı Sarayburnu Limanı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

"İNKAR EDENLER GELSİN GÖRSÜNLER"

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ziyarete gelen vatandaşlar son derece gururlu, mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi. Bir vatandaş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunarak, "Reis gibi efsane ol" derken, bir başka vatandaş ise, "İnkar edenler gelsinler bunu görsünler" ifadesini kullandı.

"ÇOK HEYECANLIYIM, ÜLKEM ADINA ÇOK GURURLUYUM"

TCG Anadolu'yu ziyarete gelen bir genç, "Muhteşem bir gemi, çok heyecanlıyım. Uzun zamandır savunma sanayisinin bu hamlesini bekliyordum. Şimdi çok heyecanlıyım, ülkem adına çok gururluyum" dedi.

VATANDAŞLAR TCG ANADOLU'DAKİ SİHA'LARA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Geçtiğimiz günlerde Türk donanmasının hizmetine giren dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar eşsiz İstanbul manzarasında sergilenen SİHA'lara yoğun ilgi gösterdi.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açıldı. TCG Anadolu Askeri görevliler eşliğinde vatandaşlara tanıtıldı. Gemiyi ziyaret eden vatandaşlar gemi içinde Türk Savunma Sanayisi tarafından üretilen insansız hava aracı TB3 Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'dan taarruz helikopterlerine kadar birçok ürünü inceleme fırsatı yakaladı. Geminin ziyarete açılacağı saatlerde liman önünde uzun kuyruk oluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TCG Anadolu gemisi İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasıyla da dikkat çekti. Vatandaşlar geminin güvertesinde günün anısına fotoğraf çektirdi.

Gemiyi ziyaret eden ve inceleyen vatandaşlar TCG Anadolu gemisinin gurur kaynağı olduğunu belirtti. Gemiye girebilmek için 3 buçuk saat beklediğini söyleyen Hasan Hüseyin Özdemir, "TCG Anadolu gemisinin içinde savunma sanayimizin ürettiği uçakları, tankları gördük. Gurur duyduk" dedi.