TCG Anadolu'ya seçim günü ziyaretçi alınmayacak
Kaynak: AA
İzmir Alsancak Limanı'ndaki TCG Anadolu gemisine seçim günü ziyaretçi alınmayacak.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Alsancak Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu'nun ziyarete açık olduğu hatırlatıldı.
Geminin 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla ziyaret edilemeyeceği bilgisi verildi.
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