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01 Aralık 2023 Cuma 17:47:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 17:47:00

TCG Anadolu'ya Kocaeli'de yoğun ilgi

Kaynak: AA

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İzmit Körfezi'ne demirleyen TCG Anadolu'ya ziyaretler sürüyor. TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyenler, daha sonra açıkta demirleyen gemiye vapurlarla taşındı.

İzmit Körfezi'ne demirleyen Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın girişimleriyle Kocaeli'ye gelen TCG Anadolu'yu görmek isteyenler, sabah saatlerinden itibaren kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin milli gururu TCG Anadolu'yu ziyaret edecekler için Büyükşehir Belediyesinin ana hizmet binası arkasındaki otopark alanında giriş ve bekleme çadırı kuruldu. Burada Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara çay, simit ve su ikram edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde bekleyenler, daha sonra 200'er kişilik gruplar halinde 1 Mart Vapur İskelesi'ne kadar uzanan koridordan geçti.

TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyenler, daha sonra açıkta demirleyen gemiye vapurlarla taşındı.

Ziyarete dün açılan helikopter ve uçak taşıma kabiliyetine sahip ilk çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu, 6 Aralık'a kadar İzmit Körfezi'nde demirli kalacak.

Etiketler : TCG Anadolu ziyaret İzmit Körfezi vapurla taşıma
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