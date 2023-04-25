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25 Nisan 2023 Salı 15:00:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 15:00:00

TCG Anadolu, ziyaretçilerini gururlandırıyor

Kaynak: AA

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Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olma özelliğini taşıyan TCG Anadolu'ya vatandaşların ziyareti sürdü.

Fatih'teki Sarayburnu Limanı'na demirleyen gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Askeri personeller tarafından gruplar halinde içeri alınan vatandaşlar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretçiler, geminin içinde zırhlı askeri araçların bulunduğu bölümü ve helikopterlerin yanı sıra silahlı insansız hava aracının (SİHA) da yer aldığı güverteyi gezme imkanı buldu.

TCG Anadolu'yu görmek için Lüleburgaz'dan gelen Deniz Eren, "Geldim gezdim çok süper, yapanların eline sağlık. İnşallah bunun daha büyüğünü yaparız. Lüleburgaz'dan özellikle bu gemiyi görmek için geldim. Türk olduğum için gurur duyuyorum. Kızılelma vardı içeride onu gördüm özellikle, TB3, çıkarma gemileri, tanklar çok güzeldi." dedi.

Gemiyi gezince gururlandığını belirten ziyaretçilerden Şerif Zor ise "Çok güzel, Allah devlete millete zeval vermesin, vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Gezdim çok güzel. Tankları, SİHA'ları, Kızılelma'yı gördüm. Havuzu, gemilerin çıkacağı yeri gördüm çok gururlandım, mutlu oldum." diye konuştu.

TCG Anadolu gemisinin Sarayburnu Limanı'nda 2 Mayıs'a kadar ziyaret edilebileceği öğrenildi.

Etiketler : tcg anadolu savaş gemisi ziyaret
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