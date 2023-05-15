TCG Anadolu, İzmir'den ayrılıyor
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin insansız uçak gemisi TCG Anadolu'nun planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrıldığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "İstanbul ve İzmir'de halkımızın ziyaretine açılan ve yoğun ilgiyle karşılanan iftihar ve gurur abidemiz TCG Anadolu, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrılıyor. Yerli ve milli savunma sanayimizde elde edilen büyük başarı ile ulaşılan seviyenin somut ve muhteşem bir göstergesi olan TCG Anadolu'ya İstanbul ve İzmir'de büyük teveccüh gösteren asil milletimize en içten saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" sözlerine yer verildi.
İstanbul ve İzmir'de halkımızın ziyaretine açılan ve yoğun ilgiyle karşılanan iftihar ve gurur abidemiz TCG ANADOLU, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrılıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 15, 2023
Yerli ve millî savunma sanayimizde elde edilen büyük başarı ile ulaşılan seviyenin somut ve muhteşem bir... pic.twitter.com/wS5jLGr9Pk
- "Her birinizin hakkı, sözü, tercihi devletimizin güvencesindedir"
- TCG Anadolu, İzmir'den ayrılıyor
- Başkan Erdoğan: İkinci turdan zaferle çıkacağız
- "Bütün oyunlar milletimiz tarafından bozulmuştur"
- Almanya: Seçime katılım Türklerin demokratik standartlara değer verdiğini gösteriyor
- AK Parti MYK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı