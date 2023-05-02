VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak"
"Suriye'de yürüttüğümüz operasyonlarda, 6 yılda 17 bin teröristi etkisiz hale getirdik"
Milli muharip uçağın test pilotu, KAAN'ı anlattı
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' projesi... İstanbul'da 'Yüzyılın Dönüşümü' başladı
Bakan Bilgin, 24 TV'nin konuğu olacak
Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi
02 Mayıs 2023 Salı 10:53:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 10:53:00

TCG Anadolu İstanbul'dan ayrıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul programını tamamlayarak İzmir'e gitmek üzere Sarayburnu'ndan ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, 10 Nisan'da hizmete alınan ve 17 Nisan itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu, İstanbul programı süresince 140 bin 55 ziyaretçiyi ağırladı.

Bugün saat 16.00-19.00 sularında Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi planlanan TCG Anadolu'nun, yarın İzmir'de olması bekleniyor.

TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.

Toplam 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.

27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

Etiketler : tcg anadolu savaş gemisi türk silahlı kuvvetleri istanbul izmir
İpek Tuzcuoğlu: Mütevazı bir hayat yaşıyorum

İpek Tuzcuoğlu: Mütevazı bir hayat yaşıyorum
Cengiz Kurtoğlu: Oyuncular daha çok boşanıyor

Cengiz Kurtoğlu: Oyuncular daha çok boşanıyor
30 metreden atladı

30 metreden atladı
Açılış ‘Al Sancak' ekibinden

Açılış ‘Al Sancak' ekibinden
Tekli yerine albüm

Tekli yerine albüm
Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu

Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu
Hayatın en güzel duygusu

Hayatın en güzel duygusu
Mutfakta Karsu var

Mutfakta Karsu var
50'sinde çifte mutluluk

50'sinde çifte mutluluk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX