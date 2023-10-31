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31 Ekim 2023 Salı 09:45:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 09:45:00

TCG Anadolu İstanbul'da ziyarete açılacak

Kaynak: AA

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TCG Anadolu gemisi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarayburnu Limanı'nda bulunan gemi, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Etiketler : tcg anadolu gemisi istanbul sarayburnu limanı ziyaret
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