31 Ekim 2023 Salı 09:45:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 09:45:00
TCG Anadolu İstanbul'da ziyarete açılacak
Kaynak: AA
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TCG Anadolu gemisi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarayburnu Limanı'nda bulunan gemi, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.
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