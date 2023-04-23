VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamlayıp Sarayburnu'na döndü
Başkan Erdoğan'dan Yeni Altay Tankı paylaşımı
Sağlıksız beslenme "agresif prostat kanseri" riskini artırabilir
Osmangazi Köprüsü ulaşıma nefes aldırdı
Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı
Milli güreşçi Selçuk Can Avrupa üçüncüsü oldu
23 Nisan 2023 Pazar 21:21:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 21:21:00

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamlayıp Sarayburnu'na döndü

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamlamasının ardından akşam saatlerinde Sarayburnu Limanı'na döndü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından 10 Nisan'dan beri ziyarete açık bulunduğu Sarayburnu'ndan sabah saatlerinde ayrılan gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gemi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı geçişini yaparak halkı selamladı.

Boğaz geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayan TCG Anadolu'dan 21 pare top atışı yapıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti.

Sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrılan TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişinin ardından akşam Sarayburnu'na döndü.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter paylaşımında, "Asil milletimizin gurur abidesi TCG Anadolu yarından itibaren tekrar İstanbul Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açık olacak." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Hulusi Akar MSB hava kuvvetleri
Bilal'den Şekerparem

Bilal'den Şekerparem
‘Al Sancak' ziyareti

‘Al Sancak' ziyareti
Çok ağır ilaçlar alıyorum

Çok ağır ilaçlar alıyorum
100. yıl marşı besteledi

100. yıl marşı besteledi
Eşiyle ilk kez

Eşiyle ilk kez
‘Milyoner'in senaristi Türkiye'ye geliyor

‘Milyoner'in senaristi Türkiye'ye geliyor
Çekimlere hamile olunca gidemedi

Çekimlere hamile olunca gidemedi
Mısırlıları bayramda eğlendirecek

Mısırlıları bayramda eğlendirecek
Ölümden korkmam

Ölümden korkmam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX