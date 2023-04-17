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17 Nisan 2023 Pazartesi 13:49:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 13:49:00

TCG Anadolu gemisi Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açıldı

Kaynak: AA

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Geçtiğimiz günlerde hizmete giren TCG Anadolu gemisi, demirlediği Sarayburnu Limanı'nda vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gemi, bugün vatandaşların ziyaretine açıldı.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Bugün ziyarete açılacak gemiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birçok kişi Sarayburnu Parkı, Yeşilay binası önü, Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy'den TCG Anadolu'yu cep telefonuyla kayda aldı. Bazı vatandaşların da telefonla yakınlarını görüntülü arayıp TCG Anadolu'yu gösterdiği görüldü.

Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemi, 13.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.

Gemi, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.

Etiketler : tcg anadolu gemisi istanbul boğazı sarayburnu ziyaret
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