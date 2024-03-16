TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'nda
Kaynak: İHA
Türkiye'nin yerli olarak ürettiği savaş gemisi TCG Anadolu 18 Mart 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü nedeniyle Çanakkale Boğazı'na ulaştı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek olan geçit töreni kapsamında 'TCG Anadolu', Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen provalara katıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü nedeniyle kent merkezi ve Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesinde törenler düzenlenecek. Şehitler Abidesinde düzenlenecek program kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurların 18 Mart günü Şehitler Abidesi önünde geçekleştireceği geçit töreninin provası yapıldı. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, bugün Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen geçit provasına katıldı. Abidedeki törende ayrıca SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
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