VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'nda
"Terminal İstanbul, İstanbul'un yeni cazibe alanı olacak"
Turgut Altınok 24 TV'ye konuk olacak!
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'KAAN' açıklaması: Gerçekten devrim bu
Maden ocağındaki toprak kaymasında bir araca ulaşıldı!
CHP'de 'kirli para' soruşturmasında yeni gelişme!
16 Mart 2024 Cumartesi 18:11:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 18:11:00

TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'nda

Kaynak: İHA

ABONE OL

Türkiye'nin yerli olarak ürettiği savaş gemisi TCG Anadolu 18 Mart 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü nedeniyle Çanakkale Boğazı'na ulaştı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek olan geçit töreni kapsamında 'TCG Anadolu', Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen provalara katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü nedeniyle kent merkezi ve Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesinde törenler düzenlenecek. Şehitler Abidesinde düzenlenecek program kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurların 18 Mart günü Şehitler Abidesi önünde geçekleştireceği geçit töreninin provası yapıldı. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, bugün Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen geçit provasına katıldı. Abidedeki törende ayrıca SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Etiketler : TCG Anadolu 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi
34 yıl sonra yeniden

34 yıl sonra yeniden
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı

Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı
Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?

Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX