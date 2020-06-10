  • BIST
    108891
  • Dolar
    6,8047
  • Euro
    7,6791
  • Altın
    373,3220
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Everton'da futbolcu maaşları ertelenecek
İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı
Gürcistan'da FETÖ ile bağlantılı bir okulun daha lisansı iptal edildi
TCDD Taşımacılık AŞ sözleşmeli personel alacak
Faizler düştü! Vatandaş akın etti: Konut satışları patladı
Sivas'taki FETÖ soruşturmasında 3 zanlı gözaltına alındı
İran'da bir düğüne katılan 40 kişiye Kovid-19 bulaştı
ABD'den korkutan açıklama: Daha bitmedi
Küresel gaz piyasası tarihin en büyük şokunu yaşayacak
Tamamlayıcı emeklilik ve İşçi alana destek geliyor
Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
Kayyum atanan şehirlere yeni vali atandı
İstanbul için özel formül! Bilim Kurulu'nda gündeme geldi....
Başkan Erdoğan'ın resti Yunan medyasında! Korkuları manşetlere yansıdı
Meteoroloji'den o bölgelere sağanak uyarısı!
Öldüren hareket yasaklandı!
Abdullah Ağar ajanı ifşa etti! Dünyayı ayağa kaldıran olayda bir numaralı isim
Irkçılık karşıtı gösteriler işe yaradı! ABD tarihinde ilk siyahi kuvvet komutanı atandı
BAE'ye ait uçak, işgâlci İsrail'e 2. kez doğrudan indi
İki komşu arasında kriz!
Resmi Gazete'de yayımlandı! 41 ilin valisi değişti
İletişim Başkanlığından İdlib açıklaması
'İstanbul Yeditepe Konserleri'nin ilk gününde Ajda Pekkan müzikseverlerle buluştu
10 Haziran 2020 Çarşamba 10:15:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 10:15:00

TCDD Taşımacılık AŞ sözleşmeli personel alacak

ABONE OL

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, yardımcı makinist pozisyonunda istihdam etmek üzere 79 sözleşmeli personel alacak.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, yardımcı makinist pozisyonunda istihdam etmek üzere 79 sözleşmeli personel alacak.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 79 personelin açıktan ataması için ilgili mevzuat kapsamında 8 Ağustos'ta sınav yapılacak.

Giriş sınavına başvuracak adayların, tren makinist ehliyetine sahip bulunması, raylı sistemler alanında eğitim almış olması ve geçerlilik süresi devam eden KPSS'den 70'ten az olmamak üzere sınav duyurusunda belirlenen asgari puanı almış olması gibi şartları sağlamaları gerekiyor.

Başvuru için gerekli belgeler 13 Temmuz'a kadar TCDD Genel Müdürlüğüne ulaştırılacak. Sınav yeri daha sonra duyurulacak. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puanı alandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutularak girişi sınavına çağrılacak.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavların her birinden en az 70 puan alınması zorunlu olacak. Adayların nihai başarı puanı KPSS, yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunacak.

Alınacak sözleşmeli personel, kurumun İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya ve Afyonkarahisar'daki birimlerinde görevlendirilecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER