VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Filistinlilerin işgale karşı mücadelesi, mazlumların hak mücadelesidir
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Gazze'den dünyaya çağrı: Hastaları, kadınları ve çocukları kurtarın
Gazze'ye 47 tır yardım daha ulaştı
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil duyurdu: "KAAN, Türkiye yüzyılını değiştirecek"
Altun: İsrail'in gazetecilere ve sivillere saldırıları sonlandırılmalı
03 Kasım 2023 Cuma 12:45:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 12:45:00

TBMM'ye ziyaretçi girişi için yeni nizamiye oluşturulacak

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM'de yoğunluk ve güvenlik tedbirleri dikkate alınarak ziyaretçilerin araçla giriş yapabileceği yeni nizamiye oluşturulacak, Çankaya kapı yalnızca protokol girişleri için kullanılacak.

TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu, İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay başkanlığında toplandı.

Toplantıda Meclis'teki güvenlik önlemleri ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

Alınan kararlar kapsamında Meclis çalışanlarına ve milletvekilleri danışmanlarına yeni araç giriş kartları verilecek. Araç giriş kartlarının görselleri de değişecek.

Ayrıca Meclis'teki ziyaretçi yoğunluğu ve güvenlik tedbirleri dikkate alınarak yeni nizamiye oluşturulacak.

Yeni nizamiye, Meclis'in Dikmen kapı girişinin yanında bulunan otopark bölümüne inşa edilecek. Bu kapıdan ziyaretçiler araçlarıyla giriş yapabilecek. Ziyaretçiler, diğer kapılardan araçla giriş yapamayacak.

Meclis'in Çankaya kapısı ise protokol ve milletvekili girişi olarak kullanılacak.

Etiketler : tbmm giriş nizamiyesi ziyaretçi girişi
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi

Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
X-ray önlemi

X-ray önlemi
"İstanbul heyecan verici"

"İstanbul heyecan verici"
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX