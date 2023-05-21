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21 Mayıs 2023 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 15:00:00

TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni

Kaynak: AA

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Mecliste yeni yasama dönemi takvimi, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçların ilanından itibaren işleyecek.

TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğüne göre, Yüksek Seçim Kurulunun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız toplanacak.

Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin edecek. Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetmesi bekleniyor.

Ant içme, her milletvekilinin Anayasa'daki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olacak. Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek.

Milletvekilleri, göreve başlarken şu şekilde ant içecek:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek.

Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde ant içecek.

Etiketler : tbmm genel kurulu meclis yüksek seçim kurulu milletvekili yemin töreni
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