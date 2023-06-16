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16 Haziran 2023 Cuma 07:45:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 07:45:00

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Kaynak: AA

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1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma süresi uzatıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.

Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13 Haziran 2023 tarihli 4'üncü Birleşimi'nde karar verildi.

Etiketler : türkiye büyük millet meclisi tbmm çalışma süre
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