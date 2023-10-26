TBMM'den Cumhuriyet'in 100. yılı için fotoğraf sergisi
Kaynak: AA
TBMM, Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı dolayısıyla arşivinde bulunan belgeleri içeren fotoğraf sergisi düzenleyecek.
"Belgelerle Cumhuriyet'in 100. Yılı" fotoğraf sergisi, TBMM Şeref Salonu'nda, 29 Ekim Pazar günü ziyarete açılacak.
Sergi, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı ile Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı envanterinde bulunan, döneme ait tutanaklar, belgeler, günün gazetelerinden ve sonraki yıllarda yapılan kutlama fotoğraflarından oluşacak.
Sergide, Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde Meclis'teki Nutku, Cumhuriyet'in ilanına müsadif 29 Ekim gününün milli bayram kabul edilmesiyle ilgili kanun teklifi, Cumhuriyet Bayramı'nın farklı yıl ve şehirlerdeki kutlamalarından fotoğraflar, "Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir" başlığıyla yayımlanan 30 Ekim 1923 tarihli Vatan Gazetesi gibi çok sayıda belge yer alacak.
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