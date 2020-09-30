TBMM'de ziyaretçi yasağı uzatıldı

30 Eylül 2020 Çarşamba 12:32:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 12:32:00
TBMM'de ziyaretçi yasağı 31 Ekim'e kadar uzatıldı
Kaynak: AA
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TBMM'de alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 1-31 Ekim tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı.
Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 1-31 Ekim tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi alınmayacak.
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