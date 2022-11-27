VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum, depremin yaşandığı Düzce'de bina yıkım çalışmasına katıldı
Karadeniz gazında yeni gelişme! "İlk veriler pozitif geliyor"
Günlerce işkence gören 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
İstanbul'da bebek arabalı yolcuyu minibüsten indiren sürücüye para cezası
MHRS'den geçen ay alınan yaklaşık 3 milyon randevuya gidilmedi
Alibeyköy Başak Oto Sanayi Sitesi'nde yangın!
"Türk savunma sanayisi, son 20 yılda büyük başarıya imza attı"
Herakleia Antik Kenti'ndeki kazılarda Menteşe Beyliği dönemi yapıları ortaya çıkarıldı
Siber Güvenlik Haftası yarın başlıyor
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında
"Yeni Yusufeli yolları ile Artvin ve Erzurum'u güvenli ve konforlu yollarla bağladık"
Taşımacılar navlun fiyatlarındaki küresel resesyon kaynaklı düşüşün devam etmesini bekliyor
Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Düzce'de kurulan çadırlarda 4 bin 24 depremzede konaklıyor
Darphane'den "1 TL" açıklaması
TBMM'de tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edil...
Bakan Kirişci'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Beğeni topladı
Bebek alışverişi
Arabesk gecesi
Podyumda Catwalk yarışı
Aceleci Çağla
Türkiye "mavi bayraklı plajda" zirveye doğru ilerliyor
27 Kasım 2022 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 14:30:00

TBMM'de tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Genel Kurulu, tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifinin, bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Haftalık çalışmasına 29 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, düzenlemenin maddeleri üzerinden sürecek.

Teklife göre, Ürün İzleme Sistemi'ne müdahale edenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.

Kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri pasife alınacak.

Genel Kurulda daha sonra Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi ele alınacak.

Teklifle, Antalya Diplomasi Forumu'nu düzenleyecek ve merkezi Antalya'da olacak vakfın kuruluşuna, faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, perşembe günü toplanacak. Komisyonda, Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları ile Silivri Ceza İnfaz Kurumları inceleme raporları ele alınacak.

Bu arada başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifinin de bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Etiketler : tbmm alkol tütün
Baba-oğul şarkısı geliyor

Baba-oğul şarkısı geliyor
Demet'ten Okan'a uyarı!

Demet'ten Okan'a uyarı!
Z kuşağını yakalayacak

Z kuşağını yakalayacak
Konuşmama kararı aldı

Konuşmama kararı aldı
Gökçe'den ‘Biz böyle değildik'

Gökçe'den ‘Biz böyle değildik'
4 dilde konser

4 dilde konser
Zorla tiyatro olmaz!

Zorla tiyatro olmaz!
Çekimler Didim'de

Çekimler Didim'de
Aşk yeniden mi?

Aşk yeniden mi?

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX