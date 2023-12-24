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TBMM'de teröre karşı ortak bildiri: CHP ve DEM Parti imza atmadı
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24 Aralık 2023 Pazar 00:58:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 00:58:00

TBMM'de teröre karşı ortak bildiri: CHP ve DEM Parti imza atmadı

Kaynak: AA

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Meclis'te terörle ilgili görüşülen bildiriye AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi imza verdi. CHP ve DEM Parti ortak metne imza atmadı.

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili yayımladığı ortak bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup başkanvekillerinin imzasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda bildiriyi AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yerlerinden söz alarak okudu.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.

Bizler, TBMM'de, bildiride imzası bulunan siyasi parti grupları olarak, birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz."

Yayımlanan bildiriyi CHP ve DEM Parti Grupları imzalamadı.

Etiketler : tbmm bildiri kınama
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