TBMM'de tansiyon yükseldi... AK Parti ve İYİ Partili vekiller birbirine girdi

TBMM 2023 bütçesi Genel Kurul görüşmelerinde tansiyon yine yükseldi. AK Parti ve İP milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Meclis'te yaşanan gerginliğe ilişkin 24 TV Parlamento Büro Şefi Nagehan Akbulut, İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında bir atışma, tartışma yaşandığını söyledi.

Bunun üzerine oturuma 10 dakika ara verildiğini aktaran Akbulut, "Yaşanan herşey o arada gerçekleşti. AK Partili isimler ile İYİ Partili isimler karşı karşıya geldi" dedi.