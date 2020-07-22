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22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:35:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:35:00

TBMM'de olay çıktı! Özlem Zengin'den HDP'lileri susturan cevap!

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın sözlerinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon bir anda yükseldi. Kaya'ya cevap AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi.

HDP'nin kadına şiddet konusu üzerinden AK Parti sıralarını suçlaması üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eşini döverek hastanelik eden HDP'li vekili hatırlattı. Zengin, "Bence artık bu konuda ağzınızı açmayın. Buraya geldiğinizde 'kadın', 'şiddet' falan demeyin. Siz bunun sessiz ortaklarısınız" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin 61. maddesi üzerine söz aldı.

Kaya, HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik ile ilgili olarak kendisinin en sert tepkiyi verdiğini belirterek, mağdurun ismini avukatının açıklamasını okurken duyduğunu ifade etti. Bunun üzerine AK Parti kadın milletvekilleri Kaya'ya itiraz etti. Kaya yerine oturduktan sonra da tartışma devam etti. TBMM Başkanvekili Haydar Akar oturuma beş dakika ara verdi. Arada da tartışma devam etti. TBMM Başkanvekili oturumu tekrar açtı ve sözü AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e verdi.

"SİZ BUNUN SESSİZ ORTAKLARISINIZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Genel Kurulda uzun süreden beri özellikle HDP grubunun kadın milletvekillerinin, konuşmalarında, aleni olarak AK Parti'ye ve özellikle AK Parti'nin kadın milletvekillerine çok sert ve şedit ithamları olduğunu söyledi.

Bu ithamların, birçok kez tekerrür ettiğini belirten Zengin, "Bu tekerrürler içinde şunu görüyoruz ki şöyle bir iddia var, kelimelere bakarsak, 'en iyi kadın hakları savunucusu HDP.' Öyle anlatıyorlar. Bizlere de olmayan şeyler üzerinden hakaretamiz, dalga geçen bir üslup içinde çok ağır ithamlarda bulunuyorlar." diye konuştu.

"KENDİ YAPTIKLARINIZA DÖNÜP BAKACAKSINIZ"

"Kürsüde daha evvelki saatlerde bir hatibiniz, 'Pınar'ın katili sizsiniz.' dedi. Buradaki problem şu, siz kelimelerinizde, söylediklerinizde bu kadar iddialıysanız, o zaman kendi yaptıklarınıza dönüp bakacaksınız. Yaptıklarınızla kelimeleriniz uyumlu olacak. Mensur Işık'ın hadisesine bakıyoruz. Kim? Sizin milletvekiliniz. Şu an istifa etmiş de olsa olay vuku bulduğunda vekiliniz. Ne oluyor? Eşi bütün baskılara, muhtemelen parti içinden gelen baskılara rağmen şikayetinden vazgeçiyor. Neymiş, buzdolabına kafasını çarpmış. Bugün anlıyoruz ki kendisi koruma talep ediyor.

"DEVAMINA GEÇİYORUZ TUMA ÇELİK..."

Devamına geçiyoruz, Tuma Çelik. Yarın Karma Komisyon'da görüşülecek. Dosyada olanları benden daha iyi sizler biliyorsunuzdur. Çünkü olay 2008'de meydana gelmiş. Bu olay meydana geldiğinde anlıyoruz ki mağdur önce size, HDP'nin kadın milletvekillerine ulaşmaya çalışmış. Muhatap bulamamış. Olay kamuoyuna döküldükten sonra diyorsunuz ki 'Biz onu yaptık, bunu yaptık. Gönderdik, ihraç ettik.' Asıl mesele, biraz mahcubiyet duymanız lazım. Bize bu kürsülerden bu kadar saldırırsanız ve siz saldırdığınız esnada bu olaylar zaten vuku bulmuşsa o zaman bugün konuşma hakkınız olmaz, susarsınız, biraz hicap edersiniz. Bu olaylar olurken duymuşsunuz, duyulmaması mümkün değil. Bir kadın ne zaman rücu eder, ne zaman korkar, ne zaman siner biz bunları çok iyi biliyoruz. Bu kadıncağız bir avukat bulmakta bile zorlanmış kendi ilinde. Buralarda haykıranlardan bir taneniz avukatlık yapamadı mı bu kadına?"

"AĞZINIZI AÇMAYIN"

Bu konular karşısında herkese düşenin, bunlar karşısında ortak bir tavır takınmak olduğunu vurgulayan Zengin, "Bizim içimizde böyle vukuat yok, böyle bir şey yok ama siz bu konuda suçlusunuz. Bu yüzden bence artık bu konuda ağzınızı açmayın. Buraya geldiğinizde 'kadın', 'şiddet' falan demeyin. Burada bu konu artık bitmiştir. Siz bunun sessiz ortaklarısınız. Bu yüzden sizi samimiyete, mahcubiyete ve kendi içinizde gerçek bir öz denetime davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkanvekili Akar, Zengin'den sonra sözü HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'a verdi. Bunun üzerine Oluç ile Zengin arasında bir tartışma yaşandı. TBMM Başkanvekili Akar oturuma yarım saat ara verdi.

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