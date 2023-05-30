TBMM'de kayıt işlemini tamamlayan milletvekilli sayısı 290'a ulaştı

Seçim bölgelerindeki seçim kurullarından mazbatalarını aldıktan sonra TBMM'ye gelen milletvekilleri, Türk bayrakları ve TBMM flamalarıyla süslenen Şeref Holü'ne geçerek kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. İlk olarak mazbatasını teslim eden milletvekilleri, daha sonra Genel Kuruldaki oylama ve yoklamalar için parmak izi veriyor.

Kayıt işleminin ardından milletvekili rozeti takdim edilen parlamenterler, daha sonra 28. Dönem TBMM Albümü için de fotoğraf çektiriyor.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü de bugün Meclis'e gelerek kaydını yaptırdı.

Kayıt için gelen bazı milletvekilleri, Meclis çalışanları ile basın mensuplarına Beypazarı baklavası; badem şekeri ve cevizli sucuk, Çorum leblebisi, Osmaniye yer fıstığı gibi yöresel ürünler de ikram etti.

15 Mayıs'ta başlayan kayıt işlemleri kapsamında bugün itibarıyla 600 milletvekilinden 290'ı kaydını yaptırmış oldu.

KURTULMUŞ: "SÖZÜ GÜÇLÜ, GÜCÜ TESİRLİ BİR TÜRKİYE İDEALİ ETRAFINDA BÜTÜNLEŞECEĞİZ"

Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra gazetecilere konuşan AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, siyasi tarihin en önemli seçimlerinden birisini geride bıraktıklarını; milletin büyük bir teveccühle Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçerek Türkiye'nin yeni bir döneme başlangıç yapmasına karar verdiğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı adını verdikleri dönemin, dünyada sözü güçlü, gücü tesirli yüzyıl olmasını sağlayacağını ifade eden Kurtulmuş, "Her alanda çok daha güçlü, birlik beraberlik içerisinde, bütünleşmiş şekilde yolumuza devam edeceğiz. Seçim, seçim tartışmaları geride kaldı. Türkiye bundan sonra büyük bir millete yakışır şekilde üzerine düşen, önüne koyduğu hedeflerini gerçekleştirecek adımları Allah'ın izniyle hep beraber atacaktır." diye konuştu.

Yeni bir döneme başladıklarını ve bu dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde yasamaya da çok büyük görevler düştüğüne dikkati çeken Kurtulmuş, "Fikirlerimiz farklı olacak, Türkiye'ye ilişkin görüşlerimiz, tasarımlarımız, hedeflerimiz belki farklı olacak ama hepimiz Türkiye Yüzyılı ana çerçevesinde dile getirebileceğimiz sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye ideali etrafında bütünleşeceğiz." ifadelerini kullandı.

ERBAKAN: "HAYIRLARA VESİLE OLMAK, ŞERRE FREN OLMAK MAKSADIYLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, partisinin, bu dönemde Mecliste yer almasının, milletin ve ülkenin faydasına olacağını söyleyerek, "Hayırlara vesile olmak, şerre fren olmak maksadıyla Mecliste çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Partisinin, seçimin kazananlarından biri olduğunu dile getiren Erbakan, "Partimiz kurulduktan 4 sene gibi kısa bir süre sonra kendi seçmeniyle, oyuyla, alın teriyle Meclise girmeye hak kazanmıştır. Bu son derece önemlidir. İnşallah daha büyük başarıların habercisi olacak bir adımdır. Bundan sonra hem önümüzdeki yerel seçimde hem de inşallah 2028 seçimlerinde milletimizin de desteği, teveccühüyle Yeniden Refah Partisi olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

YAPICIOĞLU: "YEMİNİMİZİ YAPACAĞIZ VE PARLAMENTODAKİ GÖREVİMİZE BAŞLAYACAĞIZ"

HÜDA PAR Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerin millete ve memlekete hayırlar getirmesini dileyerek, "Canla başla, hangi partiden olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olsun milletimizin her bir ferdine elimizden geldiğince en iyi şekilde hizmet etme çabasında olacağız." dedi.

Seçim kampanyası boyunca HÜDA PAR'ın neredeyse kampanyanın merkezinde olduğunu; özellikle muhalefet cephesinin HÜDA PAR üzerinden bir kampanya yürüttüğünü belirten Yapıcıoğlu, "Geçmiş geçmişte kaldı. İnşallah umuyor ve diliyorum ki bundan sonra nezih bir üslupla, siyasi nezaketle parlamentodaki vazifemizi yerine getirmeye çalışalım." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, "Yemin metninin tamamını okuyacak mısınız?" sorusuna "Elbette okuyacağız. Onun bir kelimesini hatta bir virgülünü bile eksik bırakmamak gerekiyor. Herhangi bir ilave veya çıkarma yapma gibi bir düşüncemiz yok. Böyle bir şey zaten mümkün de değil. Birileri özellikle yanlış tarafa çekti, onları ayırıyorum; yanlış bilgilendirmeden dolayı böyle düşünenler için buradan bir kez daha söylüyorum; gündemimizde öyle bir şey yoktur, yeminimizi yapacağız ve parlamentodaki görevimize başlayacağız. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için buraya geldik. Şov yapmaya gelmedik." yanıtını verdi.

SARIGÜL: "YAPICI BİR POLİTİKA İZLEYECEĞİM"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "36 yıl sonra Parlamento'dayım ama buruk bir heyecan yaşıyorum." dedi.

"Türkiye'nin 36 yıl önceki Türkiye olmadığını, Mustafa Sarıgül'ün de 36 yıl önceki Sarıgül olmadığını" ifade eden Sarıgül, "Parlamento'da artık yumruğumu sıkacağım ama yumruğumu cebime koyacağım. Bilgimle deneyimlerimle, her gün öğrenmeye çalıştığım yeni yeni konularla ülkeme hizmet etmek için kırıcı bir politika izlemeyeceğim. Yapıcı bir politika izleyeceğim. Sorun üreten bir politika izlemeyeceğim, çözüm üreten bir politika izleyeceğim." diye konuştu.

İLERİ: "HER ALANDA ÇOK ÖNEMLİ ATILIMLARA İMZA ATACAK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, Türkiye Yüzyılı'nın başladığını dile getirerek, "Türkiye Yüzyılı artık başlıyor. Türkiye, önümüzdeki 5 yılda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her alanda çok önemli atılımlara imza atacak. Bizler de bu kutlu çatı altında bu millete hizmet vermekten büyük mutluluk ve gurur duyacağız." dedi.

AKBAŞOĞLU: "KAZANAN TÜRKİYE, TÜRK VE İSLAM DÜNYASI İLE BÜTÜN MAZLUMLARDIR"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 28 Mayıs seçimlerinin ardından kazananın Türkiye, Türk ve İslam dünyası ile bütün mazlumlar olduğunu dile getirdi.

"Her türlü birbirine karşıtmış gibi görünen yapıların bir araya getirilerek yamalı bohça ittifakı oluşturulmasına rağmen aziz milletimiz meseleleri vicdanıyla, irfanıyla tartmış ve en güzel neticeyi ortaya koymuştur." ifadelerini kullanan Akbaşoğlu, "Seçim sonuçlarının bütün milletimizin rahatlamasına, özgürlüğünün, demokratikleşmenin ve refahının artmasına vesile olacak Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olarak tarihe geçmiştir." dedi.

AKÇAY: "TÜRKİYE YÜZYILI'NDA EMİN ADIMLARLA İLERLENECEK"

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin, bu dönemde istikrarını kökleştirdiğini, güven içinde Türkiye Yüzyılı'nda emin adımlarla kararlı bir şekilde ilerleneceğini belirterek, "Türkiye üzerine yapılmak istenen bütün olumsuz algı faaliyetlerine ve propagandaya rağmen aziz milletimiz, demokrasiye, milli iradeye ne kadar güçlü bir şekilde sahip çıktığını her seçimde olduğu gibi bu seçimde daha fazla ortaya koymuştur. Türkiye, dünyada kendilerini 'demokratik ülke' olarak ifade eden pek çok ülkeye de bu konuda önemli dersler vermiştir." diye konuştu.

ÖZEL: "MİLLETİN VERDİĞİ HER KARARA SONUNA KADAR SAYGILIYIZ"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, milletin verdiği her karara, her oya sonuna kadar saygılı olduklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış, adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nunCumhurbaşkanı olduğu, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda olacağı ümidi ile ayrılmıştık buradan. Seçim sonuçları bunu yansıtmadı." ifadelerini kullandı.