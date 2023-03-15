TBMM'de kabul edildi: Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Kaynak: TRT Haber
Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Depremden etkilenen illerde altyapı ve üstyapı çalışmaları için gereken kaynak bu fondan sağlanacak.
10 maddelik düzenlemeye göre, doğal afetlerden etkilenen bölgelerin ayağa kaldırılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.
Fon, deprem bölgesindeki çalışmaların hızla tamamlanması için kaynak sağlayacak.
Başta Kahramanmaraş depremleri olmak üzere bütün afetler için kalıcı hale getirilecek.
Bağış, yardım ve hibeler Afet Yeniden İmar Fonu'nda toplanacak.
Bütçede özel ödenek ayrılacak olan fona, kanunla kurulan diğer fonlardan aktarım yapılabilecek.
İmar fonuna Hazine ve Maliye Bakanı başkanlık yapacak.
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