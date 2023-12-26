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Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye... TBMM'de kabul edildi
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26 Aralık 2023 Salı 20:23:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 20:23:00

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye... TBMM'de kabul edildi

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TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.

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Etiketler : emekliye ödeme işçi emeklisi ekonomik teşvik
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