26 Aralık 2023 Salı 20:23:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 20:23:00
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye... TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.
Detaylar geliyor...
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