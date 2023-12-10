VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Asgari ücrette ilk toplantı yarın
CHP'li belediyede skandal! ÇED raporsuz metro
Akşener'in 6'lı masa pişmanlığı
TBMM'de bütçe maratonu yarın başlıyor
Hitler'in vurduğu şehir Gazze için ayakta
Venezuela ve Guyana Devlet Başkanları, ihtilaflı Esequibo bölgesi için bir araya gelecek
10 Aralık 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 10:30:00

TBMM'de bütçe maratonu yarın başlıyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Meclis bu hafta yoğun mesaiye hazırlanıyor. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, yarın Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak. 14 gün sürecek görüşmelerde Genel Kurul, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz toplanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerine hazırlanıyor.

Bütçe teklifinin görüşmeleri yarın açılış konuşmaları ile başlayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri ele alınacak. 14 gün kesintisiz mesaisi yapılacak. Görüşmeler, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz 24 Aralık'a kadar devam edecek.

MÜZAKERELER 10 TURDA ELE ALINACAK

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 10 turda ele alınacak. Görüşmelerin ilk gününde hükümet ve siyasi parti grupları adına konuşmalar yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı bütçesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunacak.

AK Parti adına Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala kürsüde olacak.

CHP adına Genel Başkan Özgür Özel, MHP adına ise Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül konuşacak. İyi Parti adına da Grup Başkanı Koray Aydın ile İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin kürsüde olması bekleniyor. Saadet Partisi adına da Grup Başkan Vekili Bülent Kaya ile İstanbul Milletvekili Selim Temurci Genel Kurul'a hitap edecek.

Parti gruplarının ve hükümetin 60 dakikalık konuşma süresi olacak.

12 BAKANLIĞIN BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul'daki bütçe maratonunun ilk haftasında 12 bakanlığın bütçesi görüşülecek.

İkinci haftada da 5 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek.

Görüşmeler sırasında ilgili bakanlar Genel Kurul'da hazır bulunacak.

MECLİS'E ZİYARETÇİ ALINMAYACAK

Genel Kurul'daki bütçe görüşmeleri sürecinde başka kanun gündeme alınmayacak, siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak.

Bütçe görüşmelerinin yapılacağı 11-24 Aralık tarihleri arasında Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak.

Etiketler : tbmm genel kurul bütçe kanunu teklifi
"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"
Gişede 3 milyonu geçeriz

Gişede 3 milyonu geçeriz
İlişkide sevgi önemli

İlişkide sevgi önemli
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak
2023'ün kazananı Simge oldu

2023'ün kazananı Simge oldu
‘Avcı'da buluştular

‘Avcı'da buluştular
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX