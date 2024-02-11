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11 Şubat 2024 Pazar 11:45:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 11:45:00

TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...

Kaynak: TRT Haber

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Meclis gündeminde bu hafta enerji ile ilgili kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Düzenlemeyle, sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatına imkan tanınıyor, yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Genel Kurul'da daha sonra da sağlık teklifi ele alınacak.

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta enerji düzenlemesi için mesai yapılacak.

Teklife göre, denizlerde ve göllerde yenilenebilir enerji santralleri kurulabilecek. İçme-kullanma suyu temin edilen alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamındaki sahil şeritleri ise kapsam dışı tutulacak.

GELECEK TEKLİFLE LNG İHRACATININ ÖNÜ AÇILIYOR

Yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

Enerji verimliliğini artırmaya yönelik projelere maddi destek sağlanacak. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde elektrik hizmetleri taleplerinin kesintisiz karşılanabilmesi için düzenleme yapılacak.

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ SAYISI 36 BİNE ÇIKARILACAK

Enerji teklifinin yasalaştırılmasının ardından Genel Kurul'da sağlık teklifinin görüşmelerine geçilecek. Teklife göre, sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.

Yan dal uzmanlığını teşvik etmek için tavan ücretler artırılacak. Normal doğumun özendirilmesi için ebelerin görev tanımı güncellenecek.

GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Meclis'te salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Etiketler : tbmm meclis genel kurulu sözleşmeli personel enerji doğal gaz
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