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11 Haziran 2023 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 16:00:00

TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta gündem yoğun olacak. 28. Dönem birinci devrede görev yapacak Meclis Başkanlık Divanı oluşturulacak ve ihtisas komisyonlarına üye seçimleri gerçekleştirilecek. Partilerin grup toplantılarının da yapılması bekleniyor.

TBMM Başkanlığı seçiminin ardından ilk toplantısını salı günü gerçekleştirecek Genel Kurulda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı belirlenecek.

Çarşamba günü AK Parti, CHP, YSP, MHP ve İyi Parti gruplarına düşen Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonu üyelerinin isimleri okunacak ve oya sunulacak.

İhtisas komisyonları, Genel Kuruldaki üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanarak başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.

Perşembe günü ihtisas komisyonlarının başkanlık divanına seçilenler, Genel Kurulda okunacak.

MECLİS'TE LİDERLER KÜRSÜDE OLACAK

AK Parti TBMM Grubu, partinin Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ve grup organlarının belirlenmesi için çarşamba günü saat 11.00'de basına kapalı toplanacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantıda yasama konularına ilişkin milletvekillerine bilgilendirme yapacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da iki aylık aranın ardından yeniden başlayacak.

Etiketler : tbmm genel kurul meclis
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