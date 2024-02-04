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TBMM'de bu hafta enerji düzenlemeleri için kanun teklifi görüşmeleri olacak
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04 Şubat 2024 Pazar 18:13:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 18:13:00

TBMM'de bu hafta enerji düzenlemeleri için kanun teklifi görüşmeleri olacak

Kaynak: AA

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TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek. Yapılacak görüşmelerde Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi değerlendirilecek.

Haftalık çalışmasına alınan karar gereğince 7 Şubat Çarşamba günü başlayacak Genel Kurul, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Teklife göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek.

İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Milli Savunma Komisyonu, 7 Şubat Çarşamba günü toplanarak sözcü seçecek.

Ayrıca İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonunda, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca "Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlar, Soydaşlar ve Akraba Toplulukların Maruz Kaldığı Ayrımcılıklar, Nefret Söylemleri ile İslamofobik ve Irkçı Uygulamalar" konusunda sunum yapılacak.

Dilekçe Komisyonu İle İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonda, Kamu Denetçiliği Kurumunun "2023 Yılı Yıllık Raporu" sunulacak.

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Etiketler : TBMM Genel Kurulu enerji kanunu Maden Kanunu değişikliği
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