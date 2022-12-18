VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bozdağ'dan, CMK ücret tarifesi açıklaması
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Türkiye'ye gelecek
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ile görüştü
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
'Arapgir tahta çivili ayakkabı' tescillendi
18 Aralık 2022 Pazar 14:40:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 14:40:00

TBMM'de bu hafta ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi görüşülecek

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM'de bu hafta ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi görüşülecek

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi görüşülecek.

Meclis, bütçe görüşmelerinin ardından yoğun bir haftaya giriyor.

Haftalık çalışmasına 20 Aralık Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklifle, Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve TCDD'ye ait bazı limanların özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılacak.

BOTAŞ'ın borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.

Düzenlemeyle, özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ'a devredilmiş olan alacaklarından, asıl alacak tutarı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacaklardan vazgeçilecek.

TEDAŞ'a geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlara ilişkin yapılandırma imkanı getiriliyor.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, çarşamba günü toplanacak. Komisyonda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri konuşacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü saat 11.45'te, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitap edecek.

Etiketler : tbmm torba kanunu teklifi ekonomi
Bebek alışverişi

Bebek alışverişi
44 günde boşandı 23 günde barıştı!

44 günde boşandı 23 günde barıştı!
Bu poz aşırı sevgi içerir!

Bu poz aşırı sevgi içerir!
Sezen imzalı

Sezen imzalı
"Ayrılsak da görüşüyoruz"

"Ayrılsak da görüşüyoruz"
Survivor yolcusu

Survivor yolcusu
Cüzdanını buldu

Cüzdanını buldu
Mezarlıkta şarkı söyledi

Mezarlıkta şarkı söyledi
Oyunculuk bir tık önde

Oyunculuk bir tık önde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX