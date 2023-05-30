VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya Merkez Bankası'ndan "ekonomi aşırı ısınma dönemine girebilir" uyarısı
TBMM'de boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi
Yeni yüzyılda Türk dış politikasının sıcak başlıkları
Milletvekilleri 2 Haziran'da yemin edecek
Meteoroloji'den Bursa'nın 5 İlçesine sarı uyarı
Çelik: Önümüzdeki 5 yıl Türkiye Yüzyılı için son derece kıymetli bir dönem
30 Mayıs 2023 Salı 19:02:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 19:02:00

TBMM'de boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerinin kullanacağı odalar için kura çekimi yapıldı.

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Meclis'te yeni dönem için hazırlıklar sürüyor.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kura çekimi ile milletvekillerinin Halkla İlişkiler Binası'ndaki odaları belirlendi.

Bu kapsamda Divan Salonu'nda, boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi. İlk kura çekimini TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu yaptı.

Kura çekimine siyasi parti temsilcileriyle TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri de katıldı.

27'nci Dönem'de milletvekili olan ve yeniden seçilen milletvekilleri, odalarını kullanmaya devam edecek.

Engelli ve sağlık sorunu olan milletvekillerine, Meclis çalışmalarına katılımlarını kolaylaştırabilmek için Genel Kurul Salonu'na yakın odalar tahsis edildi.

Etiketler : tbmm kura çekiliş milletvekili genel seçim
"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"

"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"
Hadise Mehmet'i unutamadı

Hadise Mehmet'i unutamadı
Aşk kısa sürdü

Aşk kısa sürdü
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı
Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu

Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Keyifler yerinde

Keyifler yerinde
Sade Serenay

Sade Serenay
"Herkesi yakacağım"

"Herkesi yakacağım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX