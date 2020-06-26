26 Haziran 2020 Cuma 12:48:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 12:48:00
TBMM'de bir milletvekilinde korona virüs tespit edildi
CNN Türk muhabiri Ünal Kaya'nın aktardığı bilgilere göre günde 400 testin yapıldığı Meclis'te HDP'li milletvekilinde koronavirüs tespit edildi.
CNN Türk muhabiri Ünal Kaya'nın aktardığı bilgilere göre günde 400 testin yapıldığı Meclis'te HDP'li milletvekilinde koronavirüs tespit edildi.
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