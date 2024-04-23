TBMM'de bir araya geldiler! Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özgür Özel'in benimle görüşme talebi oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz. Ayaküstü olacak işler değil bunlar" dedi. Öte yandan, açıklamanın ardından Başkan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de 10 dakikalık kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Özgür Özel ile haftaya görüşeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gelecek hafta bir araya geleceklerini bildirdi.
Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde resepsiyonun yapıldığı tören salonuna giren Erdoğan, bazı davetlilerle sohbet etti.GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU
#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM resepsiyonunda bir araya geldi. pic.twitter.com/Gl6w8NrY8D— 24 TV (@yirmidorttv) April 23, 2024
Erdoğan, burada basın mensuplarının, CHP Genel Başkanı Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorusuna, "Benimle bir görüşme talepleri oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz." karşılığını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş'la Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.
Salona CHP Genel Başkanı Özel ile diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edildi.
Erdoğan burada, CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileriyle çay içip sohbet etti.
Yaklaşık 10 dakika süren sohbet sonrası Kurtulmuş ile salondan çıkan Erdoğan, basın mensuplarının sorusu üzerine, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Meclis'ten ayrıldı.
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