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TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi
21 Nisan 2024 Pazar 23:11:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 23:11:00

TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri'ni izledi.

Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlenen, AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları ile 150 kişiden oluşan Türkiye Yüzyılı Orkestra ve Korosunun konseri, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiiriyle başladı.

Konserde, Hacıoğulları'nın özel olarak bestelediği "23 Nisan Marşı" dört çocuk solist tarafından ilk kez seslendirildi. Marşın seslendirildiği sırada sahnede Filistin atkısı açıldı.

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören konser sonunda TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yücel Arzen Hacıoğullarına çiçek takdim etti.

1071'DEN 2024'E MAPPİNG GÖSTERİSİ

Konserin ardından, geçmişten günümüze Türk tarihini anlatan ışık ve mapping gösterisi yapıldı. Gösteriyle, 1071'den 2024'e kadar geçen zaman, Meclis ana binasının yüzeyine yansıtıldı.

Yaklaşık 8 dakikalık ışık ve mapping gösterisinde, millet iradesine atıfta bulunularak "Hakimiyetin sahibi millettir" ifadesine yer verildi.

Etiketler : TBMM 23 NİSAN KONSER NUMAN KURTULMUŞ
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