TBMM'de 2023 böyle geçti

TBMM'de 2023 olayları...

4 OCAK

- Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla Antalya Diplomasi Forumu'nu düzenleyecek ve merkezi Antalya'da olan vakfın kuruluşuna, faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

12 OCAK

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Stockholm'deki provokasyonlarına tepki amacıyla İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etti.

18 OCAK

- Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığında toplanmasını öngören Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

19 OCAK

- Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

25 OCAK

- Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla gerçek kişilerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla taksitlere katkı sağlandı. Bunun için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılması kararlaştırıldı.

26 OCAK

- TBMM Genel Kurulunda, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Yasayla toptancı hallerinde kendilerine tahsisli iş yerlerini kullananlara verilen 12 yıllık kiracılık hakkı 18 yıla çıkarıldı. Perakende ticarette haksız ticari uygulamaların önüne geçilmesi için caydırıcı idari para cezası uygulanmasına geçildi.

31 OCAK

- TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu bünyesinde oluşturulan Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirdi.

2 ŞUBAT

- Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla araştırma görevlileri, talep etmeleri halinde kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından araştırma görevlisi kadrosuna atanacak, Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.

6 ŞUBAT

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Genel Kurul çalışmalarının bir hafta erteleneceğini açıkladı.

7 ŞUBAT

- TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanı Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı. Bildiride, "TBMM Başkanlığı ve TBMM'nde grubu bulunan 5 siyasi partinin temsilcileri olarak depremle sarsılan vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz. Milletimizin, tarihinde yaşadığı benzer felaketlerde olduğu gibi bu acı günde de bağrında açılan derin yarayı, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde dayanışma ile aşacağına olan inancımız tam. Milletimizin başı sağ olsun." mesajı verildi.

8 ŞUBAT

- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Meclis Başkanlığına sunuldu.

9 ŞUBAT

- Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 Şubat 2023 Çarşamba gününden itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri en az bir aylık maaşlarını, depremin ardından başlatılan yardım kampanyası için AFAD'a bağışladı.

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2023'ten itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

14 ŞUBAT

- Vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

16 ŞUBAT

- Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ilan edilen OHAL kapsamında sağlık ve yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, TBMM Başkanlığınca Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Adalet Komisyonuna sevk edildi.

28 ŞUBAT

- TBMM Genel Kurulunda EYT'ye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

1 MART

- EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Böylece, 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenlere, hizmet süresi ve prim gün sayısı şartını taşımaları kaydıyla emeklilik yolu açıldı.

2 MART

- TBMM Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

- Türk ve İslam arkeolojisi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılmasını öngören Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfının kurulmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

15 MART

- Afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

17 MART

- Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM Başkanlığına sunuldu.

23 MART

- Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

- Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla lif, tohum ve sap üretimi ile ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğinin, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olması sağlandı. Devlet ormanlarına yıkıntı veya inşaat atığı atmak, hafriyat veya çöp dökmek suretiyle çevreye verilen zarar "orman suçu" sayıldı. Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi sonucunda idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanlarının rehabilite edilmesi düzenlendi.

28 MART

- Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyalarının haczedilememesi ve icra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılamaması hükme bağlandı. Göçmen kaçakçılığı için verilen cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Mesleğe yeni başlayan avukatlardan, ilk 5 yıl baro keseneği alınmaması kuralı getirildi.

29 MART

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda nisan ayından itibaren elektrikte tüm abone gruplarında yüzde 15; sanayicilerin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde yüzde 20 indirim yapılacağını bildirdi.

30 MART

- En düşük emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Cumhurbaşkanı kararı ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarla mücadelede üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yabancılara Üstün Fedakarlık Nişanı verilmesine imkan sağlandı.

31 MART

- Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

5 NİSAN

- TBMM Genel Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle tatile girdi. Genel Kurul, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran'a kadar çalışmalarına ara verdi.

7 NİSAN

- Meclis, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bıraktı. TBMM, 27. Dönem'de Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini rekor çalışma ile tamamlayarak 171'i uluslararası sözleşme olmak üzere 310 kanun teklifinin yasalaşmasını sağladı.

19 NİSAN

- TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı. Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Bütün Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporunda, deprem öncesi, deprem sırası ve depremden sonraki süreçte yapılması gerekenlere ilişkin önerilerde bulunuldu.

23 NİSAN

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 103. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunda koltuğunu Hatay'dan gelen 5. sınıf öğrencisi Medine Karakışla'ya devretti.

1 HAZİRAN

- Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

2 HAZİRAN

- MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.

- TBMM Genel Kurulunda, 28. Dönem milletvekilleri yemin etti.

3 HAZİRAN

- Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda ant içti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile salondaki davetliler uzun süre ayakta alkışladı.

7 HAZİRAN

- AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada Meclis Başkanı seçildi.

- Yeni kabine üyeleri TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

13 HAZİRAN

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Yasama Dönemi'nin ilk grup toplantısında, "MHP ve Cumhur İttifakı, Türkiye'mize geniş katılımlı, kapsayıcı, demokratik nitelikli, milletimizin özlemlerini yansıtan, devlet ve millet dengesini titizlikle kuran bir anayasa kazandırabilmek için elini taşın altına koymaya hazırdır." diye konuştu.

21 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Yasama Dönemi'nin ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Eğer dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım." dedi.

4 TEMMUZ

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Eğer 25 milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse başarısızlık benimdir. Bu sayıyı artıracak yeni değişimleri üretme görevi de benimdir." ifadelerini kullandı.

6 TEMMUZ

- Gelecek Partisi ile Saadet Partisi milletvekilleri, Saadet Partisi çatısı altında Meclis grubu oluşturmak için TBMM Başkanlığına başvuruda bulundu.

14 TEMMUZ

- TBMM Genel Kurulunda, en düşük memur maaşına artış, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması ve bazı vergi artışlarını da içeren kanun teklifi kabul edildi.

- 2023 yılı ek bütçesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

25 TEMMUZ

- TBMM Genel Kurulu, CHP'nin "fiyat artışlarıyla ilgili genel görüşme" başvurusu üzerine olağanüstü toplandı. Genel görüşme ve Genel Kurulun çalışmalarına devam etmesine ilişkin önergeler kabul edilmedi. Meclis, 1 Ekim 2023'te toplanmak üzere tatile girdi.

8 AĞUSTOS

- TBMM Genel Kurulu, CHP'nin "Akbelen ormanlarındaki olaylar ile ilgili genel görüşme" başvurusu üzerine olağanüstü toplandı. Genel görüşme ve Genel Kurulun çalışmalarını sürdürmesine ilişkin önergeler kabul edilmedi. Meclis, 1 Ekim 2023'te toplanmak üzere tatile girdi.

11 EKİM

- TBMM Genel Kurulunda, Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletlerin (BM) Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

12 EKİM

- İsrail-Filistin çatışması için ortak bildiri yayımlandı. TBMM'de grubu bulunan 6 siyasi partinin ortak bildirisinde, Gazze'de bitmeyen insani trajediyi derinleştiren kolektif cezalandırma yöntemleri ile hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırılar kınandı.

17 EKİM

- TBMM Genel Kurulunda Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

- TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerin ortak imzasıyla İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef almasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

25 EKİM

- TBMM Genel Kurulunda, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini de öngören Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

31 EKİM

- 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

2 KASIM

- Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, İYİ Partiden istifa etti.

7 KASIM

- Riskli yapıların Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca tespit edilebilmesine, bu yapıların yıktırılması için maliklere 90 günden fazla olmamak üzere süre verilmesine, yapıların kolluk kuvveti marifetiyle tahliyesine imkan tanıyan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

15 KASIM

- TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

16 KASIM

- Ankara Milletvekili Adnan Beker, İYİ Partiden istifa etti.

22 KASIM

- Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

24 KASIM

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi.

30 KASIM

- Türk askerinin Libya'daki görev süresini 24 ay uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

6 ARALIK

- İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Partiden istifa etti. İYİ Partinin Meclisteki sandalye sayısı 40'a düştü.

9 ARALIK

- Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) istifa ettiğini açıkladı. Sancaklı'nın istifasıyla MHP'nin sandalye sayısı 49'a indi.

11 ARALIK

- TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

12 ARALIK

- Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulunda, kürsüde konuşurken fenalaşarak yere yığıldı.Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedyeyle Genel Kurul salonundan çıkarıldı. Bitmez, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı.

- Bitmez'in rahatsızlanması sonrası Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerine ara verildi.

14 ARALIK

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat ettiğini açıkladı. Bitmez'in vefat haberinin alınmasının ardından Meclis'te bütçe görüşmelerine ara verildi.

- Tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybeden Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

- Baba Salih Bitmez, cenaze töreni sırasında Filistin atkısı taktı. Hasan Bitmez'in Türk bayrağına sarılı tabutuna Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan tarafından Filistin bayrağı konuldu.

15 ARALIK

- Genel Kurulda, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Meclis'teki törenin ardından İstanbul'a götürülen Bitmez'in cenazesi, Fatih Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'nda defnedildi.

16 ARALIK

- Bitmez'in vefatıyla Saadet Partisi Grubu'nun milletvekili sayısı 19'a düştü. Saadet Partisi, grup kurma kriterini kaybetti. Saadet Partisi, CHP'den istifa eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın katılımıyla, TBMM'de yeniden grup oluşturma çoğunluğunu elde etti.