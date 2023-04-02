TBMM son mesai haftasına giriyor: İşte gündemdekiler...

Meclis'te, seçimler nedeniyle başlayacak olan tatil öncesi gündemdeki son yasama ve denetim konuları ele alınacak.

Genel Kurul'da bu hafta, yeşil organize sanayi bölgeleriyle ilgili kanun teklifi görüşülecek. Söz konusu düzenleme ile yeşil dönüşümünün hızlandırılması hedefleniyor.

Doğal gaz ithalatına, BOTAŞ ve özel sektör açısından serbestlik getirilecek.

İhraç edilen doğal gaza ilişkin iletim tarifeleri, yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

OHAL KARARNAMELERİ GÖRÜŞÜLECEK



Genel Kurul'un son mesai haftasında, depremden etkilenen 11 il için çıkarılan OHAL kararnameleri de görüşülecek.

Amasra'daki maden kazasını araştıran komisyon raporu ele alınırken KİT komisyonuna yapılan itirazlara ilişkin rapor oylanacak.

Ayrıca, RTÜK'ün CHP kontenjanından boşalan üyeliği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği için de seçim yapılacak.

Balıkçılıkla ilgili araştırma komisyonu da Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden bilgi alacak.