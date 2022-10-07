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07 Ekim 2022 Cuma 17:07:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 17:07:00

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Altunyaldız: Avrupa için enerji tedarikinde anahtar ülke Türkiye

Kaynak: AA

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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Türkiye'nin, Avrupa için enerji tedarikinde anahtar ülke konumunda olduğunu belirtti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa ülkelerinde yaşanan enerji krizine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Gıda, su ve enerjinin, dünyanın geleceğini belirleyecek unsurlar arasında yer aldığını söyleyen Altunyaldız, gıda krizinin önlenmesi, su kaynaklarının doğru kullanılması ve havanın yaşanılabilir tutulmasının önemini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından değişim sürecinin daha hızlı ve öngörülenin ötesinde etkilerle yaşanmaya başladığını belirten Altunyaldız, "Kış geliyor, ısınma meselesi var. Nasıl ısınacaksınız? Avrupa'da insanlar odun almaya başladı. Konjonktürün zorlamasıyla yeniden fosil yakıtların devreye alınması, kömüre dönülmesi gibi bir meydan okuma yaşanıyor. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Rusya-Ukrayna savaşı ve birçok hadisede olduğu gibi küresel barış için elinden gelen gayreti ortaya koyuyor." diye konuştu.

Rusya'nın, Kuzey Gaz Koridoru'dan Avrupa'ya gaz akışını kestiğini hatırlatan Altunyaldız, Güney Gaz Koridoru'nun, Avrupa ülkelerinin gaz ihtiyacını karşılayacak yegane hat haline geldiğini vurguladı.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) kapasitesinin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki görüşmeler neticesinde iki katına çıkarılmasına karar verildiğini bildiren Altunyaldız, "TANAP yılda 16 milyar metreküp gaz taşıyor. Bu kapasiteyi kısa süre içinde iki katına yani 32 milyar metreküpe çıkarmış olacağız." dedi.

"ENERJİ, ÜRETİMİNİN OKSİJENİ"

Enerjinin, üretimin oksijeni olduğunu söyleyen Altunyaldız, "İnsan oksijensiz yaşayamıyorsa sanayi de enerjisiz üretemez, var olamaz. AB ülkelerinde özellikle metal, cam endüstrisinde faaliyet gösteren sanayi firmalarının, enerji maliyetlerindeki yükselmeler nedeniyle üretime ara verdiklerini hatta üretimi durdurduklarını görüyoruz. Bu noktada hazır, öngörülü olmak gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin enerji tedarikini çeşitlendirme ve yenilenebilir enerjideki potansiyeli maksimum düzeyde kullanma yönündeki politikaların, meyvesini verdiğini belirten Altunyaldız, "Tedarikimizi sağlıyoruz, enerji güvenliğimizi temin ediyoruz. Avrupa için enerji tedarikinde anahtar ülke Türkiye." vurgusunu yaptı.

Türkiye'nin, tüm enerji kalemlerinde yer aldığına değinen Altunyaldız, "Gaz tedarikimizi çok farklı kaynaklardan yapıyoruz. Farklı boru hatlarıyla hem ülkemizi hem de komşu ülkeleri besleyecek, ihtiyaçlarını giderecek konuma geldik. Yerli kaynaklarımızı en üst düzeyde kullanıyoruz, temiz üretim adına iklim değişikliğinin gerektirdiği parametreleri de uygulayarak yolumuza devam ediyoruz. Nükleer enerjiyi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"ENERJİDE DEĞİŞİMİ DOĞRU YÖNETİYORUZ"

Enerji tedarikinin, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında birinci sıraya oturduğunu ifade eden Altunyaldız, "Elektrik, doğal gaz ve petrolde maliyetler ciddi anlamda arttı. Bu, üretim maliyetlerini yukarı doğru fırlattı. Her şey 3-5 kat arttı. Dünya anormal bir süreç yaşıyor. Bu süreci doğru yönetmek lazım. Yenilenebilir kaynaklarda çok önemli bir noktaya geldik. Rüzgar enerjisinde hem aksam hem de santraller itibarıyla çok iyi gidiyoruz. Aksam üretiminde Avrupa'nın beşinci, güneş enerjisinde 7000 megavat üretim kapasitesiyle dünyada dördüncü sıraya yerleştik." değerlendirmelerinde bulundu.

Enerji sıkıntısı bulunmayan Türkiye'nin, enerji ihtiyacı olan ülkelere enerji verebilecek bir konuma doğru emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Altunyaldız, şöyle devam etti:

"Türkiye, Avrupa'nın enerji tedarikinde merkeze yerleşti, tüm talepleri karşılayabilecek durumda. Bu, geleceğe dönük avantajlı durumu da çok net şekilde ifade ediyor. Sanayi üretimimiz kesintisiz artmaya devam ediyor. Üretim, yatırım iştahı son derece yüksek. Bu şekilde üretmeye, ihraç etmeye, istihdamı artırmaya devam edeceğiz. Enerjide değişimi; fosilden yenilenebilir enerjiye dönüşümü, tedarik zincirindeki çeşitlenmeyi doğru yönetiyoruz. Kaynaklarımızı maksimum kullanıyoruz. Bir anlamda 360 derece alanı kapsıyoruz. Bu kapsamda kış geliyor ama Allah'a şükür Türkiye bu kışı üşümeden geçirebilecek hazırlıklarını yaptı. Türkiye bu kışı üretimi durdurmadan enerji tedarikini kesintisiz yaparak, üretime aralıksız devam ederek geçirebilecek durumda. Türkiye komşuları için de bir enerji, tedarik merkezi konumunda."

Gelecek günlerde enerjiyle ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi hazırlığı yaptıklarını bildiren Altunyaldız, düzenlemede enerji üretim alanlarını, tüketicileri ve tedarikçileri ilgilendiren hükümlerin yer alacağını belirtti. Altunyaldız, yapıcı, ön açan, kolaylaştıran, rekabet getiren ve üretimi artıran düzenlemelerle Türkiye'nin önünü açmaya devam edeceklerini kaydetti.

Etiketler : avrupa enerji tedarik
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