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16 Nisan 2024 Salı 22:00:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 22:00:00

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Gürcistan'da temaslarda bulundu

Kaynak: AA

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar başkanlığındaki heyet, Gürcistan'da resmi temaslarda bulundu.

Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesinin daveti üzerine başkent Tiflis'e gelen Akar ve beraberindeki heyet, parlamentoda görüşmeler yaptı.

Bu kapsamda Akar ilk olarak, Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanvekili Aleksandre Tabatadze ile bir araya geldi.

Daha sonra Akar ve beraberindeki heyet, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ile görüştü.

Heyet, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı İrakli Çikovani, Gürcistan İçişleri Bakanı ve Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Vakhtang Gomelauri ile de ayrı ayrı bir araya geldi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Komuta Merkezini (112 çağrı merkezi) ziyaret eden heyet, burada merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

- "Ülkemizin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik güçlü desteği devam edecek"

TBMM Milli Savunma Komisyonundan alınan bilgiye göre Akar, Tiflis'teki görüşmelerde, Gürcistan ile Türkiye'nin yakın komşu ve stratejik ortak ülke olduğuna işaret etti.

Akar'ın, yaptığı temaslarda, Gürcistan ile ilişkilerin memnuniyet verici olduğunu ve daha da gelişeceğine inandığını söylediği belirtildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'ın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Gürcistan'da düzenlenen toplantılar, son derece samimi ve yapıcı bir ortamda gerçekleşti. Hem ikili hem bölgesel konularda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Ülkemizin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik güçlü desteği devam edecek.

Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik güvenlik ve siyasi yapılarıyla bütünleşmesine destek olmayı sürdüreceğiz. Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra savunma sanayisi konularında da ilişki ve işbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Güney Kafkasya'nın, barış, huzur ve istikrarı için Ermenistan'ın Azerbaycan'ın uzattığı barış elini tutması önemli bir fırsattır. Böylece Türkiye-Ermenistan ilişkileri de olumlu yönde ilerleyecektir. Yine aynı çerçevede, Gürcistan Savuma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı ile Türkiye ve Azerbaycan'la birlikte üçlü bir savunma komisyonları toplantısı yapılmasında mutabık kalınmıştır."

Görüştüğü muhataplarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un selamlarını ileten Akar'ın, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki yardımları için Gürcistan yetkililerine teşekkür ettiği kaydedildi.

- HEYET YARIN NATO-GÜRCİSTAN ORTAK EĞİTİM VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ'Nİ ZİYARET EDECEK

Akar'ın, parlamentolar arası diplomasi çerçevesinde Gürcistan Savunma ve Güvenlik Komitesi heyetini Türkiye'ye davet ettiği öğrenildi.

Gürcistan'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) aday statüsü almasını kutlayan Akar'ın, görevine yeni atanan Savunma Bakanı'na da başarı dilediği kaydedildi.

Akar'ın görüşmelerde ayrıca, kasımda Ahıska Türkleri'nin yaşadıkları sürgün felaketinin 80. yılı olduğunu hatırlatarak bu konuda yapılacak anma etkinlikleri için dışişleri bakanlarının görüştüğünü aktardığı belirtildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar başkanlığındaki heyetin yarınki Gürcistan programı, NATO-Gürcistan Ortak Eğitim ve Değerlendirme Merkezi'ni ziyaretle devam edecek.

Etiketler : TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar Gürcistan
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