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03 Aralık 2023 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:03 Aralık 2023 Pazar 15:00:00

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Anaların gözyaşları bir gün bunları boğacak

Kaynak: AA

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bebeklerin, masum insanların ve şehitlerin kanları, diğer taraftan da bunların yakınlarının, o annesi için ağlayan çocukların, evladı için ağlayan babaların, anaların gözyaşları bir gün bunları boğacak" dedi.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Bursa Şubesi tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılan Akar, "Türkiye'nin Güvenliği; Risk, Tehdit ve Tehlikeler" konulu bir sunum yaptı.

Türkiye'nin savunma sanayisi, sınır güvenliği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır dışı operasyonları hakkında bilgiler veren Akar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze ile ilgili insanların susmaması gerektiğini ifade eden Akar, mektup yazarak, yürüyüş yaparak veya sosyal medyada paylaşım yaparak Gazze'deki katliama sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Akar, Gazze'deki yaşanan durumun bir savaş olmadığına değinerek, "Filistin-İsrail savaşı demeyin. Bu bir katliam. İsrail katliamı, Gazze katliamı, İsrail soykırımı, Gazze soykırımı. Bu bir alçaklık, namussuzluk, şerefsizlik ve seviyesizlik. Bu insanlık dışı bir şey. Burada savaş yok. Savaş iki ordu arasında olur. Bunlarda tank, top, tüfek en son otelde nükleer silah da çıktı İsrail'de. Karşıda, Gazze'de ne var? Sapan taşı var. Utanmaz, ahlaksızlar, seviyesizler, bebek katilleri. Bu vicdansızlar, bu ahlaksızlar kaybedecekler. Buna inanın. Bunlar kaybedecekler. Bunlar her gün bir şeylerini kaybediyorlar ve Allah'ın izniyle sizlerin de milletimizin yardımı ve desteğiyle de bir gün gelecek her şeylerini kaybedecekler" diye konuştu.

Akar, egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğü olan Filistin'in bütün ülkeler tarafından tanınması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunun için mücadele etmek lazım. Elimizden gelen ne varsa yapalım. Bunlar insanlık suçu işliyorlar. Bunlar savaş suçu işliyorlar ve bunların gerçekten yaptıkları şeyler alçaklıktır, hainliktir, şerefsizliktir. Bu bebeklerin, masum insanların ve şehitlerin kanları, diğer taraftan da bunların yakınlarının, o annesi için ağlayan çocukların, evladı için ağlayan babaların, anaların gözyaşları bir gün bunları boğacak. Bundan da emin olun. Bunların kendilerine göre hesapları var. Allah'ın da bir hesabı var. Bizim temennimiz, dileğimiz şudur ki bu yanlış hesap en son Ankara'dan döner."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Anaların gözyaşları bir gün bunları boğacak

"ALLAH BUNLARIN MÜSTAHAKINI VERECEKTİR"

Hayvan hakları için dünyayı ayağa kaldıranların Gazze'de kuvözde oksijensizlikten ölen bebekler için sessiz kaldığını dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Bu Allahsız, kitapsızların yaptığı şey bu. Bunu görün. Dolayısıyla düşünürken, hissederken, çalışırken, konuşurken bu şekilde konuşmak lazım. Bunlar bebek, kedi yavrusu değil. Kuvözde çocuklar çırpına çırpına ölüyor. Oda kamerası da bunu çekiyor. Böyle bir namussuzluk var ortada. Bunun mutlaka hesabı sorulmalıdır. Hesabı inşallah sorulacak. Allah bunların müstahakını verecektir diye düşünüyorum. Dışarıdakilerin duyarsızlığı içimizdekilerde de var. O sanatçıyım, futbolcuyum, popçuyum, topçuyum diyenlerden her konuyla ilgili bir şey atanlardan çıt yok. Ahlaksızlar. Çünkü neden? Çünkü mamaları kesilecek. Para orada, mamaları kesilecek, seslerini çıkaramıyorlar. Ahlaksız adamlar. Fakat yönetimleri suçlarken Avrupa'yı, Amerika'yı suçlarken dikkatli olun. Niye biliyor musunuz? İngiltere yönetimi ayrı İngiliz vatandaşı ayrı. İngiltere yönetimi ayrı İskoç vatandaşı ayrı. O stadyumlarda, yollarda kimine göre 300 bin, kimine göre 800 bin ayakta. Amerika, Washington, Chicago ayakta. Hani diyoruz ya insanlık öldü. İnsanlık İsrail'de öldü, İsrail yönetiminde öldü. İsrail'in içinde dahi İsrail vatandaşlarından dahi bu bebek katili, siyonazi Netanyahu'ya karşı müthiş bir isyan var. Bunu da görmemiz lazım."

Konuşmaların ardından MMG Bursa Şubesi Başkanı Kasım Şükrü Karabulut, Akar'a tablo hediye etti.

Etkinliğe Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile mimar ve mühendisler katıldı.

Etiketler : hulusi akar israil gazze
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