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17 Ocak 2023 Salı 17:20:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 17:20:00

TBMM komisyonu çocuk istismarını araştıracak: İlk ziyaret İstanbul'a

Kaynak: TRT Haber

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TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu, 6 yaşındaki bir kız çocuğun 'evlilik' adı altında cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere ilk ziyaretini İstanbul'a gerçekleştirecek.

6 yaşındaki bir kız çocuğunun 'evlilik' adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, çocuk mahkemelerinden bir hakimin de komisyonda çalışacak uzmanlar arasında yer almasını istedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, hastanelerde çocukların doğru dürüst muayene olamadığını, psikiyatri servislerinde de aynı durumun yaşandığını söyledi. Kasap, okullarda PDR alanında uzman eğitmenlerin yetersiz olduğunu ileri sürdü.

Komisyon Başkanı Aydoğdu, çocuk konusunun, çok hassas, devleti ve toplumun geleceğini ilgilendiren kapsamlı bir konu olduğuna işaret etti.

İNCELEMELER İÇİN İLK ZİYARET İSTANBUL'A YAPILACAK

Aydoğdu, 6 yaşındaki bir kız çocuğun "evlilik" adı altında cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere ilk ziyaretlerini İstanbul'a yapacaklarını söyledi.

Toplantıda komisyonun çalışma takvimi, çalışma usulleri, komisyona davet edilecek kurum ve kuruluşlar da ele alındı.

Etiketler : tbmm çocuk istismarı komisyon
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