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02 Mart 2023 Perşembe 12:05:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 12:05:00

TBMM Karma Komisyonu'ndan Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır kararı

Kaynak: AA

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TBMM Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar verdi.

Karma Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında CHP'li Başarır ve İyi Partili Türkkan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Hazırlık Komisyonu raporunu görüşmek üzere toplandı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı sonrasında açıklama yapan Beyazıt, Hazırlık Komisyonunun, her iki milletvekili hakkında dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki raporu karara bağladıklarını dile getirdi.

İçtüzük gereği konunun bir ay içinde sonuçlandırılması gerektiği ve bu sürenin bugün itibariyle dolması nedeniyle toplantı yaptıklarını dile getiren Beyazıt, "Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki rapor, oy birliğiyle kabul edildi. Raporu yarın saat 12.00'de TBMM Genel Kuruluna sunacağız. Bunların toplantıya katılıp katılmaması kendilerinin vereceği bir karar. Dosyalar son derece açıktır, kamuoyunun bilgisi içerisinde bütün olaylar tezahür etmiştir. Dokunulmazlığın kaldırılmasında yetkili organ TBMM Genel Kuruludur, orada da kendilerini savunabilir." diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ise CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sözlü ve yazılı savunma yapmadığını ancak İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın sözlü savunma yapmayarak 18 sayfalık yazılı savunma gönderdiğini aktardı.

Yıldız, İyi Partili Türkkan'ın dosyasına ilişkin olarak "Zaten işlediği eylemi, suçu ikrar ediyor. Ancak hakaretine muhatap olan kişinin şehit ailesi olup olmadığına yönelik itirazı var. Hakarete maruz kalan bir kişinin şehit ailesi olup olmamasının bir önemi yok; sonuçta bir vatandaşa, insana hakaret etmiştir. Ayrıca mağdur olan şahsın da şehit ailesi yakını olduğu resmi olarak ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya CHP, HDP ve İyi Parti milletvekilleri katılmadı.

CHP'li Başarır hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamaya müdahalesi nedeniyle "duruşma hakimlerine alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" nedeniyle fezleke düzenlenmişti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021'de Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden Lütfü Türkkan hakkında da "hakaret" nedeniyle fezleke hazırlanmıştı.

Etiketler : iyi parti chp lütfü türkkan ali mahir başarır

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