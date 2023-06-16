VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye elektronik seçime hazırlanıyor
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihi belli oldu
TÜSİAD, Bakan Şimşek'e ekonomide atılması gereken adımlarla ilgili sunum yaptı
Borsa güne yükselişle başladı
Diyarbakır'daki arazi kavgasıyla ilgili 5 gözaltı
YKS'de ilk oturum TYT yarın yapılacak
16 Haziran 2023 Cuma 08:45:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 08:45:00

TBMM kararı Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, TBMM Başkanlık Divanının, başkanvekillikleri, katip üyelikler ve idare amirliklerine Genel Kurulun 14 Haziran 2023 tarihli 5'inci Birleşiminde seçim yapıldı.

Buna göre, başkanvekilliklerine, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ seçildi.

Katip üyeliklere ise AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez getirildi.

İdare amirliklerine ise CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu seçildi.

Etiketler : tbmm başkanlık divanı resmi gazete
Sıla Türkoğlu servetine servet kattı

Sıla Türkoğlu servetine servet kattı
Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması

Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması
Klip parası isyanı

Klip parası isyanı
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
"Fedon'un veliahtıyım"

"Fedon'un veliahtıyım"
Şalvarlı ‘Ömer'

Şalvarlı ‘Ömer'
Aşk belgelendi

Aşk belgelendi
Kadro şekilleniyor

Kadro şekilleniyor
Candan performans

Candan performans

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX