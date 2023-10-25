TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık: Gazze'yi ziyaret prosedürlerini bugün itibarıyla başlatıyoruz
Kaynak: AA
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, komisyon olarak Filistin'in Gazze bölgesini ziyaret hazırlıkları için, "İlgili kurumlarla bugün itibariyle resmi prosedürleri başlatıyoruz." dedi.
Yanık, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Komisyonun, Filistin'in Gazze bölgesini ziyaret için çalışma başlattığını hatırlatan Yanık, şu ifadeleri kullandı:
"Meclis Başkanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarla bugün itibarıyla resmi prosedürleri başlatıyoruz. Ondan sonraki süreç ne zaman tamamlanırsa biz de o zaman gitmeye hazır hale geleceğiz. Uluslararası kuruluşlarla temasa hemen başlayacağız. Uluslararası kamuoyunun, kurumların ne yapması gerektiğini ifade eden açık, net bir metni, parlamentolardaki muhataplarımıza, Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere göndereceğiz. Bugün itibarıyla çalışmalarımız başladı."
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